Geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan, toplam 5 bin 172 metrekare alan üzerine inşa edilen ve vatandaşlara sosyal ve sportif alanlarıyla katkı sağlayacak olan Beykent Semt Parkı açıldı.

İlçedeki yeşil alan miktarını her geçen gün artırmayı sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Beykent Mahallesi’ne bir park daha kazandırdı. Yaptığı parklarla halkının sosyal ve sportif yaşantısına önemli katkı sağlayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı. Yaşanabilir kentler sıralamasında Şehitkamil’i ve Gaziantep’i yukarıya taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Fadıloğlu, hedeflerini yaptıkları planlamalarla adım adım gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Beykent Semt Parkı’nın toplam 5 bin 172 metrekare alana sahip olduğu bilgisini veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, parkın içerisinde; 448 metrekare çocuk oyun alanı, 180 metrekare fitness alanı, 1 adet basket sahası, 330 metre yürüyüş yolu ve otopark bulunduğunu söyledi.

Vatandaşlarımız bu parktan en iyi şekilde faydalanabilecek

Yapılan park ile ilgili değerlendirmede bulunan Beykent Mahalle Muhtarı Bülent Ertenlice, “Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemize bu yeni parkın kazandırılmasından dolayı öncelikle Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Mahallemiz, hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle konumunda olduğundan dolayı ihtiyaçları da gün geçtikçe artmaktadır. Tabii, Şehitkamil Belediyemiz tarafından ihtiyaçlarımız her zaman gideriliyor. Mahallemizde parka ihtiyacımız vardı. Sağ olsun durumu Başkanımıza illettik ve Başkanımız da yaptıkları incelemelerin ardından kısa bir süre içerisinde yapımına başlanan parkımız, tamamlanma aşamasına geldi. Etrafı otopark ile çevrili olan parkımızda; 1 adet basketbol sahası, çocuk oyun alanları, spor aletleri, yürüyüş parkurları, oturma bankları, yeşil alanları bulunuyor. Vatandaşlarımız bu parktan en iyi şekilde faydalanabilecek. Ben, parkımızın tüm mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.