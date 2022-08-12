Beykent Üniversitesi Basın, Yayın ve Medya Danışmanı Saygı Ünlü, 2022-2023 öğretim yılında Beykent Üniversitesi’nin ücretlerine yaptığı güncellemelere ilişkin basın açıklamasını iletti.

Beykent Üniversitesi Basın, Yayın ve Medya Danışmanı Saygı Ünlü, 2022-2023 öğretim yılında Beykent Üniversitesi’nin ücretlerine yaptığı güncellemelere ilişkin basın açıklamasını iletti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beykent Üniversitesi kuruluşundan bugüne 25 yıldır öğrenci odaklı, bölüm ve program ücretlerinin mali açıdan ulaşılabilir, belirli akademik yıllarda ücretlerin sabit kaldığı ve minimum artışların olduğu yetmiş bini aşkın mezun vermiş bir eğitim kurumudur.

Son yıllarda dünya çapında yaşanan ve ülkemiz dahil birçok ülkeyi olumsuz yönde etkileyen olağanüstü ekonomik unsurlar gözlemlenir hale gelmişken, üniversitemiz tarafından ücretlerin güncellenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

2022-2023 akademik dönemi program ve bölüm ücretleri emsal kurumlara göre gerek liste ücretleri gerekse tercih indirimli ücretleri ile daha erişilebilir seviyede belirlenmiştir. Örneğin; Hukuk Fakültesi ücretleri, emsal kurumlar ile kıyaslandığında ortalamadan daha düşük bir tutarda belirlenmiştir. Emsal kurumlarda ücretler, maksimum 278.000 TL ile minimum 60.000 TL arasında iken Beykent Üniversitesi öğrencilerine tercih bursları hariç belirlenen eğitim ücreti 111.775 TL’dir. Hukuk fakültesi ücretlerine ilişkin bu durum, diğer ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarımızda da benzer bir görünümde ve ortalama dolaylarında seyretmektedir.

Kayıt yenileme ücreti, bu yılki ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 akademik yılı ilan edilen bölüm ve program ücretleri üzerinden ekstra yüzde 15 indirimli olacak şekilde belirlenmiş ve bu indirim oranı ilan edilen ücretlere yansıtılmıştır. Kayıt olunan dönemin tercih burs oranları ise aynı şekilde korunmuştur.

Beykent Üniversitesi olarak “önce öğrencilerimiz” anlayışıyla belirlediğimiz eğitim politikamızı, aynı duyarlılıkla devam ettirmekteyiz. Yıllar boyu ücret artışlarında gösterdiğimiz fedakârlıklarla binlerce öğrenciye destek olduk ve olmaya devam ediyoruz. 2022-2023 akademik yılının ücretlerinin güncellenmesinin günümüz koşullarında zaruri bir hal aldığını yeniden hatırlatırız”.