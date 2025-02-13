Mersin Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen "Beyin Temelli Öğrenme ve Motivasyon" konulu eğitim semineri, lise düzeyindeki 11. ve 12. sınıf öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Eğitimci ve yazar Süleyman Beledioğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı seminer, öğrencilere öğrenme süreçlerini daha etkili hâle getirme ve motivasyonlarını artırma konusunda önemli bilgiler verdi.

Seminere katılarak öğrencilerin yanında olan İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak, eğitim akademisinin çalışmalarının önemine değindi. Fazilet Durmuş: "Bugün burada sınav başarısından bahsedeceğiz, akademik anlamda bir noktadan başka bir noktaya varabilmek için önümüze çıkan sınavlarda nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşacağız. Ancak 'Başarının bir varış noktası değil; bir yolculuk.' olduğu gerçeğini de göz ardı etmemiz gerekiyor.

Zira önümüzdeki sınav başarılarını, Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları olma yolculuğumuzda birer küçük adım olarak değerlendirmeliyiz. Büyük başarıların küçük adımlarla başladığı gerçeğini zihnimizden asla çıkarmadan geleceğe yazacağımız hikâyeleri şimdiden tasarlamalıyız.

Elbette biz öğretmenler ve işin uzmanları sınav başarısıyla ilgili sizlere birçok yol gösterici bilgi veriyoruz. Birazdan bu işin Piri Kıymetli Bonus Hocamız Süleyman Beledioğlu da sizlere bu konuda çok değerli bilgiler sunacak. Ancak sevgili evlatlarım, şunu asla unutmayın: 'Başarının anahtarı, içinizdeki gücü keşfetmek ve ona inanmaktır.' Dolayısıyla size en büyük tavsiyem içinizdeki gücü ve enerjiyi keşfedin ve kendinize inan." ifadelerini kullandı.

Süleyman Beledioğlu, seminerde beyin temelli öğrenme yöntemleri, öğrenme stilleri, motivasyon kaynakları ve sınav kaygısıyla başa çıkma gibi konulara değindi. Öğrencilere, öğrenme süreçlerini daha iyi anlamaları ve kendi öğrenme stillerine uygun stratejiler geliştirmeleri konusunda rehberlik etti. Ayrıca, motivasyonlarını yüksek tutmanın ve hedeflerine ulaşmak için nasıl çalışmaları gerektiğini anlattı.

Seminerde öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Beledioğlu, onlarla interaktif bir iletişim kurarak konuların daha iyi anlaşılmasını sağladı.

Seminerin sonunda İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Süleyman Beledioğlu'na katkılarından dolayı teşekkür ederek Teşekkür Belgesi takdim etti.

Seminere İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Toroslar İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Şaban Türkmen, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Çağatay Çetin, Toroslar İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri, çok sayıda yönetici, öğretmen ve öğrenci katıldı.