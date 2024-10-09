Samsun’da beyin ölümü gerçekleşen sağlık çalışanının organları 4 kişiye umut oldu.

Sinop’ta çalıştığı esnada baygınlık geçiren sağlık çalışanı P.Ö., 1 Ekim’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada P.Ö.’nün beyin ölümünün gerçekleşti. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ ve Doku Nakli Birimi ekiplerinin görüştüğü ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.

Organları 4 kişiye nakledilecek

OMÜ Organ Nakli Koordinatörü Hemşire Birgül Tan, sağlık çalışanının yaşarken bağışçı olmak istediğini söyledi. P.Ö.’nün beyin ölümünün dün gerçekleştiğini belirten Tan, "Yapılan görüşmede, aile zaten bağışçı olduğunu da bildiği için sağ olsunlar organlarını bağışladı. Kalp İstanbul’a gitti. Karaciğer, Ankara’ya, böbreğin biri Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne gönderildi. Böbreğin diğerini de OMÜ’de nakledeceğiz" dedi.

Samsun Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak ise beyin ölümü gerçekleşen donörün ailesine onurlu davranış sergiledikleri için teşekkür etti.

"Organ yetmezliğine Türkiye’de de en önemli sağlık sorunlarının başında geliyor"

Mehmet Kazak şunları söyledi:

"Ülkemizde 33 bin 498 kişi organ beklemektedir. Organ bekleyen kişilerin tek tedavisi organ naklidir. Nakil yapılabilmesi için organ bağışına ihtiyaç vardır. Bu anlamda ailemizin yaptığı bağış çok kıymetlidir. Donörümüze Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu süreçte emeği geçen başta yoğun bakım hocalarımız, sağlık çalışanlarımız, organ nakil koordinatörümüz ve nakil hocalarımıza teşekkür ederiz. Organ naklinde her daim desteğini gördüğümüz OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın’a, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen’e de binlerce organ bekleyen hasta adına teşekkür ederiz."