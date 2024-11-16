Bingöl’de yaklaşık 10 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan vatandaşın beyin ölümü gerçekleşti. Vatandaşın bağışlanan organları 4 kişiye hayat oldu.

Bingöl’de 6 Kasım’da trafik kazası geçiren S.T.’nin beyin ölümü 10 Kasım’da gerçekleşti. 23 yaşındaki S.T.’nin organları ailesi tarafından bağışlandı. S.T.’nin 2 böbreği, karaciğeri ve akciğeri Sağlık Bakanlığından gelen ekiplerce alınarak nakil bekleyen hastalara ulaştırıldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "6 Kasım 2024 tarihinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle yoğun bakıma alınan fakat 10 Kasım’da beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki hastamız S.T.’nin organları ailesi tarafından bağışlandı. 2 böbreği, karaciğeri ve akciğeri Sağlık Bakanlığından gelen ekip tarafından alınarak ihtiyaçlı hastalara ulaştırıldı. S. T. bağışlanan organlarıyla birlikte 4 hastaya umut olmuş onlarla birlikte yaşamaya devam edecektir. S.T.’ye Allah’tan rahmet diliyorum. Bu yüce gönüllü davranışı yapan sevgili ailesini de yürekten kutluyorum" dedi.