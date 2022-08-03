"35 bin Euro’yu solüsyonla çoğaltacağım" dedi, sosyal medyadan tanıştığı kişiyi dolandırdı

"35 bin Euro’yu solüsyonla çoğaltacağım" dedi, sosyal medyadan tanıştığı kişiyi dolandırdı

Törene Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Bacalıkaya’nın mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Bacalıkaya, dün kaldırıldığı hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Polis memuru Bacalıkaya için İl Emniyet Müdürlüğü’nde resmi tören düzenlendi.

Kütahya’da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Bacalıkaya (28) için İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

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