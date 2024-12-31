Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Endovasküler Anevrizma tedavisi ile sağlığına kavuşan 47 yaşındaki hasta taburcu oldu.

Radyoloji Uzmanı Dr. Tevfik Barış Koçak öncülüğündeki Anjiyografi ekibi, anevrizma oluşan damara stent yerleştirilmesi sonrası anevrizma içini koiller ile doldurarak endovasküler (damar içi) tedaviyi gerçekleştirdi. Tedavi sonrası 3’üncü günde hasta Tuncay Özdemir taburcu oldu. Radyoloji Uzmanı Dr. Tevfik Barış Koçak, hastanın anevrizma tedavisi için yaklaşık 1 buçuk saat süren anjiyografi işlemi geçirdiğini belirtti.

“Anevrizma hastalığı, yakın takip gerektiren bir hastalıktır”

Hastanın durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Dr. Koçak, “Hastamızın endovasküler (damar içi) tedavisi esnasında genel anestezi altıda idi. Hastalıklı ana damar içine stent greft yerleştirildikten sonra mikrokateter ile anevrizma içerisine girilerek anevrizma, koil dediğimiz halkasal tellerle dolduruldu. Anevrizma hastalığı, yakın takip gerektiren ve başka damarlarda da oluşabilecek bir hastalıktır. Bu sebeple konrol anjiyografiler ile takibi gerekmektedir” dedi.