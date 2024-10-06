Bilgisayar destekli beyin cerrahisinde, cerrahlar gelişen teknoloji ile birlikte beynin 3 boyutlu bir modelini oluşturmak için görüntüleme teknolojilerini kullanıyor. Ameliyattan öncesinde ve bazen de ameliyat sırasında yapılabilen nöronavigasyonun cerrahlara büyük avantaj sağladığı bildirildi. Cerrahide kitlelerin bulunduğu yerin belirlenmesi beyin ve omurilik tümörlerinin güvenli bir şekilde sorunsuz çıkarılması için kritik öneme sahip olduğunu belirten Memorial Antalya Hastanesi Beyin, Sinir, Omurga ve Omurilik Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Mahmut Akyüz, nöronavigasyonun beyin cerrahının, ameliyat gerektiren durumu tedavi etmesinin en güvenli yolunu planlamasını sağladığını belirtti. Ameliyat sırasında, bilgisayar sisteminin nöronavigasyon sayesinde cerrahı tedavi edilen beyin bölgesine tam olarak yönlendirdiğini, diğer dokulara zarar vermeden en az riskle tamamen çıkarıldığının altını çizen Prof. Dr. Mahmut Akyüz, beyin ameliyatlarında nöronavigasyon teknolojisinin avantajlarından bahsetti.

GPS sistemi gibi işlev görüyor

Nöronavigasyon sistemi, öncelikle beyin ve omurga ameliyatlarında kullanılan bir teknoloji olduğunu ve GPS sistemi gibi işlev görerek cerrahlara karmaşık anatomik yapılar etrafında hassas rehberlik sağladığı belirten Akyüz, “Sistem, GPS gibi işlev görerek cerrahlara ameliyat sırasında yüksek doğrulukla navigasyonlarını kolaylaştırır. Bu sistem, cerrahların hedef bölgelerine minimum hasarla ulaşmalarına yardımcı olur ve beyin, omurilik ve sinir yapıları gibi hassas dokular etrafında milimetre düzeyinde hassasiyet sağlar. Nöronavigasyon sistemleri, beyin tümörlerinin doğru çıkarılmasına yardımcı olmak için görüntü kılavuzlu nöroşirürji için geliştirilmiştir. Navigasyonlu cerrahinin temel prensipleri, bir işaretçinin ucunu bir görüntü alanında görmektir. Cihaz alanı ile görüntü alanı arasında bir ilişki kurulmalıdır” dedi.

Sorunlu bölgeleri belirlemeye ve hedeflemeye yardımcı oluyor

Temel olarak, görüntü ile cihaz alanları arasındaki herhangi bir noktanın koordinatlarını eşlemek için bir dönüşüm matrisi hesaplanması gerektiğini söyleyen Akyüz, “Dönüşüm matrisinin amacı, dijital görüntü verileri ile anatomik yapı arasında bir bağlantı oluşturmak ve bu nedenle artan 3 boyutlu yönelim sağlamaktır. Nöronavigasyon sistemi kritik beyin yapılarından kaçınırken tümörleri hassas bir şekilde bulmaya ve çıkarmaya yardımcı olmasının yanı sıra Epileptik nöbetlerden sorumlu beyin bölgelerini belirlemeye ve hedeflemeye yardımcı olur. Ayrıca, omurgadaki prosedürler için doğru rehberlik sağlayarak vidaların, implantların ve diğer aletlerin doğru yerleştirilmesini sağlar” ifadelerini kullandı.

Cerrahlara beyindeki her ayrıntıyı gösteriyor

Prof. Dr. Mahmut Akyüz, görüntülerin ameliyat sırasında gerçek zamanlı olarak güncellendiğini belirterek, “Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme veya ultrason tarafından sağlanan fonksiyonel verilerin nöronavigasyonla birleştirilmesi, nörocerrahların ameliyat sırasında beynin önemli bölgelerinden kaçınmasını sağlar. Ameliyattan önce, hastanın anatomisinin üç boyutlu bir haritasını oluşturmak için MRI ve BT taramaları kullanılır. Bu harita, prosedür sırasında kullanılan diğer cerrahi sistemler ve araçlarla entegredir. Mevcut pozisyonu ve durumu yansıtmak için sürekli olarak gerçek zamanlı olarak güncellenir. Ameliyat sırasında sistem gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak cerrahın hedeflenen bölgedeki her ayrıntıyı ve etkiyi gözlemlemesini ve gezinmesini sağlar, yüksek doğruluk verir ve riski en aza indirir” şeklinde konuştu.