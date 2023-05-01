Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde öğrenciler yeteneklerini keşfedip kariyer planlamalarına ilk adımı atıyor.

Selçuklu Belediyesinin okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan ve Beyhekim Mahallesine kazandırılan Gelişim ve Teknoloji Akademisi yıl boyunca her eğitim düzeyinden 10 binlerce öğrenciye hizmet veriyor. Gençlere keşfeden, sorgulayan, yapıp-yaşayıp deneyim ve güven elde edeceği, el becerilerinin, kişisel, sosyal ve duygusal yönlerinin geliştirileceği, birlikte iş yapabilme yeteneğinin güçlendirileceği ortam sunan Gelişim ve Teknoloji Akademisi, gençlerden yoğun ilgi görüyor. Okul dışı öğrenme ortamlarından olan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi sunduğu eğitimlerle geleceğin donanımlı ve vizyon sahibi bireylerinin yetişmesine ve yeni yeteneklerin keşfedilmesine katkı sağlıyor. Akademide; Girişimcilik CBS ve Harita Okuma, Siber Güvenlik, Robotik Kodlama İHA-Mekatronik, Tasarım ve Üretim, Vefa Gençlik, Genç Kalemler Hitabet ve Yazarlık, Tarih, Hat Sanatları, Müzik, Fotoğrafçılık, Organik Oyuncak Üretimi, Moda Tasarım ve Takı Tasarım olmak üzere toplam 13 atölye yer alıyor. Yıl boyunca yoğun bir ilgi ile nitelikli bir eğitim veren Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nden 2021-2022 eğitim öğretim yılında 415 öğrenci yararlandı.

"Bizim için okul dışı öğrenme ortamları önemli"

Selçuklu Belediyesi’nin önemli çalışma alanlarından birinin de okul dışı öğrenme ortamları olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin her yönden gelişimine katkı sunarak Milli Teknoloji Hamlesinde onlarında yerini almalarını hedefliyoruz. Bu istikamette Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi içerisinde robotik kodlamadan siber güvenliğe kadar 13 farklı atölyede gençlerimize okul dışı öğrenme faaliyetleri sunuyoruz. Atölyelerimiz sadece gençlerimizin değil yetişkinlerimizin de farklı alanlarda kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Çocuklarımızın kabiliyetlerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak, hayat boyu kendilerini ifade edebilecekleri bir yol çizmelerine katkı sunmak hedefiyle çıktığımız bu yolda büyük mesafeler kat ettiğimizi düşünüyorum. Bizim için okul dışı öğrenim ortamları çok önemli. Şüphesiz çocuklarımızı sadece akademik başarı ile geleceğe hazırlamak mümkün değil. İşte bu noktada sunduğumuz hizmetlerle çocuklarımı hayata adapte ediyor, onların ilgi ve başarısı ile mutlu oluyoruz" dedi.