Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ilçede misafir edilen depremzede vatandaşlara yönelik olarak “Anne Çocuk Etkinliği” düzenlemeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin yaraları el birliğiyle sarılmaya çalışılıyor. Selçuklu Belediyesi depremin psikolojik yaralarını da sarmak için ilçede misafir edilen depremzede aileler için etkinlik düzenlemeye devam ediyor. Anne-Çocuk Etkinliği çerçevesinde afetzede aileler, Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi’ni ziyaret etti. Beyhekim Teknoloji Akademisi’nde yer alan hat sanatları, takı tasarım, fotoğrafçılık, siber güvenlik, moda tasarım ve üretim, organik oyuncak üretim, İHA ve mekatronik atölyelerindeki eğitimlere katılan aileler keyifli ve kaliteli bir gün geçirdi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Anne-Çocuk etkinliğinde atölyelerde vakit geçiren ailelere eşlik ederek onların bu anlarına ortak oldu.

“Her zaman ailelerimizin yanındayız”

On bir ilimizi etkileyen ama gönüllerde tüm Türkiye’yi derinden sarsan depremin yaralarını el birliği ile sarmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Devletimiz depremde ilk günden bu yana cansiperane bir tavırla gücünü ortaya koydu. Depremzede vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yaptı ve bundan sonra da aynı gayretle yapmaya devam edecek. Bizler de bu çerçevede bu mücadeleye belediyemizin tüm imkanlarıyla destek olmayı sürdürüyoruz. İlçemizde misafir ettiğimiz afetzede vatandaşlarımızı yaşadıkları stresten bir nebze olsun uzaklaştırmak için düzenlediğimiz etkinliklerden olan ‘Anne-Çocuk Etkinliği’nde onları Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde misafir ettik. Burada bulunan okul dışı öğrenme ortamlarımızda dolu dolu bir gün geçirdiler. Biz sadece bugün değil bundan sonra da bu ailelerimizle hep beraberiz ve onların yanlarındayız. Bu birlik ve beraberliğin, tek yürek olabilmenin verdiği güçle üstesinden gelemeyeceğimiz bir durum yok. Ben bu vesile ile tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.