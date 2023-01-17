Malatya’da yapımını devam eden Beydağı Gençlik Kampı bu yıl tamamlanacak.

Malatya’da yapımını devam eden Beydağı Gençlik Kampı bu yıl tamamlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve beraberindekiler, Battalgazi ilçesi İndere mevkiinde yapımı devam eden Beydağı Gençlik Kampı inşaatında incelemelerde bulundu. Beydağı Gençlik Kampı hakkında bilgiler veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Beydağı Gençlik Kampımız 46 dönüm arazi üzerine yapılan, 10 bin 675 metre kare toplam kapalı alan, 250 yatak kapasiteli 6 adet konaklama binası, basketbol, voleybol, tenis, futbol ve fitness gibi branşlarının yapılabileceği açık-kapalı spor salonları, sinema salonu, idari binası, nizamiye binası ve açık otoparkı bulunan bölgemizin en büyük tesislerinden biridir. Gençlik kampımızı inşallah en kısa sürede gençlerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.