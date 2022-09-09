Malatya Beydağı eteklerine yapılacak olan ‘Battalgazi Konakları’nın temeli törenle atıldı.

Malatya Beydağı eteklerine yapılacak olan ‘Battalgazi Konakları’nın temeli törenle atıldı.

Beydağı etekleri Battalgazi Belediyesi’nin dev yatırımıyla modern bir yaşam alanına dönüşüyor. Çamurlu Mahallesi Memur Sen TOKİ üst tarafına yapılacak ‘Battalgazi Konakları’ için temel atma töreni düzenlendi. Şehir merkezine 10 dakika mesafe de yaklaşık 100 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak olan ‘Battalgazi Konakları’ projesi içerisinde 120 adet villa, basketbol, voleybol sahaları, tenis kordu, fitness ve kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun alanı, park, market, ticari alanlar ve seyir terasının yer aldığı gezinti alanı olacak. Yaklaşık 500 milyonluk yatırım bedeli olan, hasılat paylaşımı yöntemiyle ihalesi yapılan projenin 2 buçuk yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

‘Battalgazi Konakları’ temel atma törenine, Vali Hulusi Şahin, AK Parti MKYK üyeleri Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı Ahmet Çakır, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, AK Parti İl Başkan Vekili Ekrem Dağ, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Pelitoğlu, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, bazı ilçe belediye başkanları, il müdürleri, STK başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Şehrin gelişimi için doğru bir yer seçilmiş”

Açılışta konuşan Vali Hulusi Şahin, ihtiyaca göre yatırımın önemli olduğunu vurgulayıp, “Belediyeciliğin temel ilkesi şehrin temel ihtiyaçlarını tespit edip doğru ve sağlıklı bir şehirleşmenin yolunu çizmek bu açıdan bakıldığında sosyal konutta bir ihtiyaç lüks konutta bir ihtiyaç ve şehrin gelişimine yönelik olarak bunları doğru yerlere konuşlandırmak da çok önemli bir belediyecilik faaliyeti. Bugün bulunduğumuz bu noktada prestij konutlarını burada planlıyor belediyemiz ve sadece planlamıyor inşaatın yapılmasında da risk alıyor. Öncelikle tebrik ediyorum. Bir kere yer seçimi doğru ve sağlıklı bir yer çünkü gördüğünüz gibi son derece sağlam bir zemin üzerine kuruluyor. Burası bu şehir bir deprem şehri dolayısıyla binaları nereye yaptığımız çok çok önemli. İkinci hassas nokta yükseklik konusu. Binalarımızı çok yüksek katlı yapmak hem deprem yönünden risk hem de sağlıklı bir şehircilik için de çok uygun değil. Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yönde. Sağlıklı bir şehircilik açısından doğru bir proje olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tüm kesime hitap edecek projeler hayata geçiriliyor”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da “Battalgazi Belediyemiz yeni bir yaşam alanı inşa ediyor. Burada yapılacak evlerin hayırlı olmasını, içinde oturacak olan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Battalgazi belediye başkanımızı ve ekibini canı gönülden kutluyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin inşallah” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise “AK Parti belediyeleri olarak Malatya’da ilimizin tüm ilçelerinde her kesime hitap edecek projeleri hayata geçirmekle mükellefiz. Bir yandan Şehit Fevzi Mahallesinde Kentsel Dönüşümle depreme dayanaksız konutların yerine TOKİ ile binalar yapılıyor, bir yandan Çınarlı Camiinin olduğu yerde sokak sağlıklaştırması yapılıyor. Aynı zamanda bölgenin ihtiyacı olan konakların yapılması için gayret içerisindeler. Bu güzel eserlerin Malatya’ya kazandırılmasına vesile olan kıymetli başkanıma ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Talep üzerine burayı yaşam alanına dönüştürme kararı aldık”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hayırlı işlerimize ortak herkese teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı olmadan önce de sahada çalışıyordum. Sahanın neye ihtiyacının olduğunu iyi biliyorum. Belediye Başkanı olduktan sonra da Battalgazi için gece gündüz demeden çalışmaya başladık. İhtiyaçlarımızdan bir tanesi de insanların ihtiyacına göre alt merkez oluşturmak. Bu ihtiyaçlardan bir tanesi de Battalgazi Konaklarıydı. Bize ulaştırılan talepler vardı ve bu talepleri Battalgazi Konaklarıyla karşılayacağız. Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda yatay mimariyi hayata geçirmek için 104 dönümlük alanı TOKİ’den satın aldık. 2 yıldır burada çalışmalar yapıyoruz. Dağları delerken buradaki taşlardan asfalt mucuru çıkardık ve ihtiyacı karşılayarak ödediğimiz paranın karşılığını almış olduk. 150 milyon civarında bir gelir hedefliyoruz ve bu geliri kentsel dönüşümde kullanmış olacağız. Battalgazi göç veren değil göç alan bir ilçe olması için çalışıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Projeyi en kısa sürede tamamlayacağız”

Proje hakkında bilgiler veren Proje Koordinatörü İnşaat Mühendisi Yusuf Kenan Karabulut da, “Battalgazi Konakları Battalgazi Belediyesi tarafından planlanan bir prestij projesidir. Battalgazi Konakları Malatya’da bugüne kadar yapılmış en büyük site şeklindeki villa projesidir. İşimizin güncel maliyeti 500 milyon değerindedir. İşimizi süresi 36 ay olup biz bunu daha kısa sürede tamamlamayı planlamaktayız. Projemizin alanın 100 bin metrekaredir. Villalar iki çeşit olarak yapılmaktadır. Birisi 383 metrekare olarak diğeri ise 216 metrekare olarak planlanmıştır” dedi.