Zonguldak’ta en çok yağış alan Beycuma beldesinde AFAD gönüllülerinin de desteğiyle selin izleri siliniyor.

Metrekareye 201 kilogram yağışın düştüğü merkeze bağlı Beycuma beldesinde temizlik çalışmaları sürüyor. Beldeye İstanbul, Eskişehir ve Ankara’dan gelen 350 kişilik AFAD gönüllüsü, vatandaşların imdadına yetişti. Cadde ve sokaklar itfaiye ve arazöz araçlarıyla yıkandı. Zonguldak ve Bartın bölgesinde dört gün boyunca çalışmalara katıldıklarını anlatan Esma Yıldız, "350 kişilik AFAD gönüllü ekibi olarak çalışmaktayız. Burada selin yaralarını sarmaya yönelik çalışmalar yaptık. Selle birlikte camiler, evler, dükkanlar tamamıyla zarar görmüş durumda. Tüm eşyaları boşalttık. Bu alandaki çamurları devletimizin desteği sayesinde temizledik arkadaşlarımızla birlikte. AFAD’ın bizi bilgilendirmesiyle birlikte her türlü afet durumunda koordine oluyoruz ve alana intikal ediyoruz. Saha çalışmalarına başlıyoruz. Buralarda eşyaları boşaltıyoruz, insanların malını kurtarabilmek, temizleyebilmek adına çalışmalar yapıyoruz. Ya da psikolojik destek vermeye çalışıyoruz. Gittiğimiz yerlerde insanlarla kurduğumuz gönül bağımız çok farklı. Bizi çok sahipleniyorlar. Kurduğumuz gönül bağı baki. Sadece orada değil sonrasında görüştüğümüz birçok yakınımız var, akrabamız var. Sadece kan bağı ile akraba olunmuyor. Bizim ailemiz çok geniş. Şu anda Adıyaman’da deprem bölgesinde farklı ailelerimiz var. Her geçen gün ailemiz genişlemekte. Şimdiye kadar İstanbul AFAD ekibi olarak deprem bölgelerinde, Esenyurt sel afeti, Kastamonu ve şimdi Bartın ve Zonguldak bölgesinde yaraları sarıyoruz. Görev alıyoruz, çalışıyoruz" dedi.

"Evde oturmak yerine yardım etmeye geldik"

Eskişehir’den gelen AFAD gönüllüsü Büşra Günaydın ise, "Eskişehir AFAD gönüllüsüyüz. Dört gündür buradayız. AFAD bizi koordine etti, bölgeye gönderdi. İlk başta Bartın’a indik. Bartın’da fazla gönüllü olup, oradakiler koordineli şekilde çalıştığı için Zonguldak Beycuma’ya yönlendirildik. Dere taşkından dolayı her şeyi almış götürmüş. Esnaflar, burada yaşayanlar herkes çok zor durumda. Fazlasıyla çamur var. Çevre illerden gelen, daha uzak illerden gelen bütün ekipler burada. Herkes elinden geleni yapıyor. Biz de yaraları sarabildiysek ne mutlu bize. Umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz. İçimiz kan ağlıyor, üzülüyoruz. Evde oturmak yerine gelip burada insanlara ve yaşayan sokak hayvanları da var, elimizden geldiğince bir şeyler yaptık" diye konuştu.

Beldedeki çalışmalar havadan görüntülendi.