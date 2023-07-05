Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan Beyazsu Mesire Alanı’nda vatandaş, çöpleri traktör kiralayarak toplatıyor.

Midyat Belediyesinin çevre hizmetlerinde yaşanan aksaklık, Beyazsu Mesire Alanı’ndaki çöp sorununu çözmek için bölgedeki esnafı harekete geçirdi. Belediyenin çöp kamyonu göndermediğini ileri süren esnaf kendi imkânlarıyla traktör kiralayarak çöpleri toplatıyor.

Bölgedeki esnaftan Nicmettin Alp, Midyat Belediyesi’nin alana çöp kamyonu göndermediğini ileri sürerek, çöpleri para karşılığında traktör kiralayıp atmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Midyat Belediyesinin çöpleri rahatlıkla toplayabileceğini belirten Alp, "Belediye iki traktör şoförüne kalmamalı ve buradaki çöpü toplamaya gelmesi gerekiyor. Burası herkesin gelip nefes aldığı bir yer. Ama şu an çöp yuvasına döndü. Bir süre sonra burası yaşanılmaz bir hal alacaktır ve Beyazsu’ya ziyarete gelen insanlar da artık rahat bir nefes alamayacak duruma gelecekler" dedi.