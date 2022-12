Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş ile birlikte Kocasinan Belediyesi ve hayırseverin desteğiyle Beyazşehir Mahallesi’ne yapımı tamamlanan Kur’an Kursu’nu inceledi. Tesisin, iç tefrişat çalışmalarının ardından en kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye marka ve model olan Kayseri’nin hayırseverlik alanında da örnek olduğunu vurguladı.

Beyazşehir Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kur’an Kursu’nu, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun ile birlikte kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin birçok alanda olduğu gibi hayırsever alanında da alınan bir şehir olduğunu söyledi. Yoğun bir şekilde sosyal donatıların temellerini atarak, şehre kazandırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Beyazşehir Mahalle’mizde yoğun talep gören 4-6 yaş Kur’an Kursu’na ihtiyaç vardı. Belediyemizin katkılarıyla hayırseverimizin desteğiyle yapımı tamamlanan Kur’an Kursu, 4-6 yaş grubu çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlerimize önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak. Hayırlı olmasını diliyor, inşallah güzel günlerde burada eğitim verilmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Makarr-ı Ulema şehri Kayseri’nin her bir köşesinde hayır işi yapan bir büyüğün ve hayırseverin ismi olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’mizin her bir köşesinde hayırseverlerimizin emeği var. Hayırseverliğiyle anılan ilimiz, birçok şehre örnek olmuştur. Bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Rabbim sayılarını artırsın diye de dua ediyorum. Kayseri’miz hayırseverler şehridir. Çalışkan ve azmiyle tanınan hemşehrilerimiz, ülkemizde ve dünyada örnek gösterilen çalışmalara ve projelere imza atmaya devam etmektedir. Kocasinan Belediyesi olarak eğitimin her alanında okul, aile sağlık merkezi, cami ve Kur’an Kursu gibi yerlere hukukun bize yetki verdiği ölçüde elimizden geldiğince destek oluyoruz. Bizler biliyoruz ki; yaptığımız işler insanımızın hayatına değer katacak hizmetlerdir. Bu noktada bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da elimizden ne geliyorsa çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş ise Kur’an Kursu yapımına katkı sağlayan belediye ve hayırsevere teşekkür ederek, “Yavrularımızın eğitim göreceği bina, dışardan görüldüğü gibi içi de mükemmel olmuş. Hayırseverimizin desteğiyle ve sayın başkanımızın gayretleriyle böyle güzel bir tesis ortaya çıkmış. Bundan dolayı hayırseverimiz ve sayın başkanımızdan Allah razı olsun. Kayseri’de hayırsever ve belediyeler işbirliğiyle böyle güzel tesisler yapılıyor. Bizlerde sadece buralarda eğitimin yapılmasını sağlıyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun da Kocasinan Belediye’mizin öncülüğünde yapılan tesisten dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda sayın başkanımızla hemen irtibata geçiyoruz ve her zaman başkanımız destek veriyor. Allah razı olsun” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından İl Müftüsü Yusuf Akkuş ile birlikte Ahmet Özdereci Kur’an Kursu’nda 4-6 yaş arası eğitim gören minik yavruları ziyaret etti. Çocuklarla keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, renkli görüntüler oluşturdu. Başkan Çolakbayrakdar, mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklara, Kocasinan Belediyesi’nin ‘Sinan ve Sinem’ çizgi karakterinden oluşan yapboz hediye etti.