Şanlıurfa’da 25 bin metrekare alanda inşa edilen kır düğün konsepti projesi, sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak olan düğün salonu için geri sayım başladı.

Şanlıurfa’da 25 bin metrekare alanda inşa edilen kır düğün konsepti projesi, sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak olan düğün salonu için geri sayım başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Halil-ür Rahman Kent Ormanı bölgesinde toplam 25 bin metrekarelik alanda başlatılan Kır Düğünü proje çalışması devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle vizyon projelerinden biri olan kır düğünü projesi vatandaşların rahat ve ferah bir ortamda doğa ile iç içe düğün ve eğlencelerini yapabilecekleri bir merkez olacak. Halil-ür Rahman Kent Ormanı bölgesinde inşaat çalışmalarının büyük bir bölümünün tamamlandığı kır düğünü projesi çerçevesinde toplam 25 bin metrekare alan içerisinde 16 bin metrekare yeşil alan, 6 bin 500 metrekare otopark, 150 metrekare mescit, 260 metrekare mutfak 530 metrekare sahne alanı yer alıyor. Sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak kentin yeni yaşam merkezi en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.