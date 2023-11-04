Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yağlı boya resim sanatçılarının yağlı boya resim sergisi açılışını yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen yağlı boya resim sanatçıları, hazırladıkları 5. karma yağlı boya resim sergisini bir AVM’de sanatseverlerin beğenisine sundu. Düzenlenen serginin açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile sanatçılar katıldı.

“Şanlıurfa’yı dünyaya tanıtacağız’’

Kentteki tarihi ve kültürel güzellikleri dünyaya tanıtacaklarını anlatan Beyazgül, “12 bin yıllık bir geçmişe sahibiz. 12 bin yıllık geçmişi olan bu şehirde her şey var. Hanımlar evde yemekler yapıyorlar en güzelini yapıyorlar. Dünyada biz rakip tanımıyoruz. Bizim sevdamız Şanlıurfa’dır ve bu sevda güzel bir sevdadır. Şanlıurfa’yı dünyaya tanıtacağız” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Beyazgül, yağlı boya resim sergisini gezerek yapılan çalışmalar hakkında sanatçılardan bilgi aldı. Sergi, 5 Kasım’a kadar AVM’de açık kalacak.