Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hafta sonunda ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Beyazgül ev ziyaretleri çerçevesinde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hafta sonunu ev ziyaretlerine ayırdı. Buhara Mahallesinde vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Beyazgül, mahalledeki esnafları da ziyaret ederek sohbet etti.

Şehrin farklı bölgelerinde ev ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Beyazgül, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Buhara Mahallesinde vatandaşları evlerinde ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çocuklarla yakından ilgilendi. Vatandaşlar Başkan Beyazgül’den memnun olduklarını ve yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür ettiler.