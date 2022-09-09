Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren ve şehre madalyalarla dönen gençlerle bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren ve şehre madalyalarla dönen gençlerle bir araya geldi.

Türkiye’nin 20,4 yaş ortalamasıyla en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa’da “Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır” diyerek her zaman gençlerin yanında olan ve desteklerini artırarak sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül “Güçlü başkan güçlü gençlik” buluşmasında geleceğin teminatı gençlerle Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

“Şanlıurfa’nın bileğini kimse bükemeyecek”

Gençlerin yoğun sevgi seliyle karşılanan Başkan Beyazgül madalya alan ve Şanlıurfa’yı gururlandıran gençlerle yakından ilgilenerek gençliği şehri Şanlıurfa’nın bileğini kimse bükemeyecek” dedi. Beyazgül, “Buradaki gençlerimiz 78 adet madalya ile Şanlıurfa’nın gururu olmuşlardır. Ben Gençlerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimizin her biri Şanlıurfa’nın önemli değerleridir. Biz bundan kısa bir süre önce şunu söylemiştik. Şanlıurfa şampiyonlar şehri olacak inşallah” Türkiye şampiyonları çıkacak, Avrupa şampiyonları çıkacak, dünya şampiyonları çıkacak. Ama şimdi bir şey daha söylüyorum. Şanlıurfa’nın sporda bileği bükülmeyecek Allah’ın izniyle bileği bükülmez bir şehir olacağız. Gençlerimize inanıyor, güveniyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizi her alanda desteklemeye yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Gençleri elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik eden Beyazgül, Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde hayata geçirdikleri gençlik merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları ve futbol okullarıyla gençlerin başarısına doğrudan katkıda bulunduklarının altını çizdi. 49 spor salonu 21 aktif branş ile Türkiye’nin en genç iline sahip olan Şanlıurfalı gençlere hizmet veren Büyükşehir Belediyesi spor salonlarından haftalık yaklaşık 15 bin kişi faydalanıyor. Yaz boyunca yoğun geçen yaz spor okulları ile birlikte tesislerden faydalanan kişi sayısı yaklaşık 100 bini buldu. Beyazgül’ün destekleriyle 2021-2022 sezonunda katıldığı ulusal ve uluslararası turnuvalarda çeşitli branşlarda 78 madalya alan Şanlıurfalı gençler grup ve okul sporlarında 550 il şampiyonaları ile birlikte toplamda bin madalya almaya hak kazandı.

“Gençlerimiz madalyalara doymuyor”

Çalışmadan emek vermeden başarının gelmeyeceğini ifade eden Beyazgül, “Sizler çok çalıştınız. Madalyalar kazandınız ama çalışmaya devam edeceğiz. Çeşitli branşlarda 78 madalya dile kolay Şanlıurfalı gençlerimiz madalyalara doymuyor. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için spor salonları açtık. Yüzme havuzu, futbol okulu, kütüphane sayımızı artırdık. Lisanslı sporcu sayımızı 4 kat oranında artırarak 7 bin 50’ye çıkardık. Halter branşında Türkiye birinciliği, yüzme branşında Türkiye 2.’liği, Bilek güreşinde Türkiye 2.’liği gibi başarılar elde ettik. Gençlerimizin ismi başarılarıyla duyuldukça Şanlıurfa’nın şanı daha da artacak. Gençlerimiz Şanlıurfa’nın gururu olacak alınan altın madalyalar Şanlıurfa’ya takılmıştır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gençlere çeşitli hediyeler veren Beyazgül elde edilen bu başarılarda gençlik merkezleri ve spor salonlarında görev yapan eğitmenlerin ve çocukları ile ilgilenen onları sporla buluşturan ailelerin emeğinin de oldukça önemli olduğunu vurguladı.