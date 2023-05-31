Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent mimarisine özgü Nahit taşlarla yapılan ve uzun yıllardır atıl durumda bulunan Hacı Kâmil Konağı’nı tarihi yapısına uygun olarak restore etti. Gece ışıklandırmalarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan tarihi konak vatandaşların beğenisini kazandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleri sonucunda kent merkezinde ihmal edilmiş bir cevher olarak bekleyen, 1903 yılında 12 Bin altın harcanarak Hacı Yusuf Kâmil tarafından yaptırılan Hacı Kamil Konağı’nda yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Şanlıurfa’nın tarihi kimliğinin ön plana çıkarılması, tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan “Hacı Kamil Konağı’nda başlatılan restorasyon çalışmaları aslına uygun bir şekilde titizlikle yürütüldü. Tarihe tanıklık eden Hacı Kamil Konağının duvarları betonarme yapılardan arındırılırken tarihi konakta teknik ekipler tarafından Şanlıurfa mimarisine özgü Nahit taşları kullanıldı. Tarihi konağın ışıklandırma işlemlerinin de tamamlanmasının ardından tarihi konak bambaşka bir görünüme büründü.