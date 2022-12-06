Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Şanlıurfa’da gerçekleştirilen toplu açılış töreni dolayısıyla meydanı dolduran Şanlıurfalı vatandaşlara teşekkür etti. Beyazgül videolu mesajında Şanlıurfa’nın her zaman Cumhurbaşkanı’nın yanında olduğunu söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Şanlıurfa’da gerçekleştirilen toplu açılış töreni dolayısıyla meydanı dolduran Şanlıurfalı vatandaşlara teşekkür etti. Beyazgül videolu mesajında Şanlıurfa’nın her zaman Cumhurbaşkanı’nın yanında olduğunu söyledi.

Beyazgül mesajında şu ifadelere yer verdi. “ Değerli hemşehrilerim,

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Öncelikle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Şehrimizdeki programına yoğun ilgi ve teveccühünüzden dolayı sizlere can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın toplu açılış töreninde meydanı hıncahınç dolduran 120 bin hemşehrimiz Şanlıurfa’nın şanına yakışan bir duruş sergilemiştir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi: "Şanlıurfa Türkiye yüzyılının en önemli lokomotifi ve parlayan yıldızı olacaktır." Miting alanında adım atacak yer bırakmayan Şanlıurfalı hemşehrilerimiz Peygamberler şehrinden Tüm Türkiye’ye ve dünyaya şu mesajı vermiştir; Sen "Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan!

Aziz Şanlıurfalılar 20 yıldır, dün olduğu gibi bugün de yarın da milletin umudu, mazlumların gür sesi Erdoğan’ın yanında olacaktır... Bu kutlu yürüyüşte Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde; Bizler de hizmetlere hizmet, yatırımlara yatırım ekleyerek Türkiye’nin parlayan yıldızı Şanlıurfa’yı Şahlandıracağız... Tüm Şanlıurfa yekvücut olarak birlik içinde Yeni Türkiye hedefimize ulaşacağız.”