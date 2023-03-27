Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çeyrek asırdır hayırseverlerin destekleriyle Şanlıurfa’da dar gelirli ailelere yönelik yardımlarda bulunan Şanlıurfa Aşevi Derneğini ziyaret etti. Beyazgül her şartta vatandaşın yüzündeki tebessüm, dilindeki dua olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Aşevinde sürdürülen çalışmalar hakkında Aşevi yetkilisi Ali Topal’dan bilgi alan Beyazgül, yardım almaya gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan-ı şeriflerini tebrik etti. Aşevine iftariyeliklerini almaya gelen vatandaşlarla yakından ilgilenen Beyazgül’e vatandaşlar da desteklerinden ve ev ziyaretleri yaparak vatandaşların her zaman yanında oldukları için teşekkür etti. Beyazgül, aşevinden sıcak yemek almaya gelen ihtiyaç sahibi vatandaşların sefer taslarını sıcak yemekle doldurdu. Vatandaşların ekmek ihtiyaçları da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasından karşılandı.

Şanlıurfa Aşevinin yardım ve desteklerle kentin önemli bir yardım merkezi olduğuna dikkati çeken Beyazgül, “Şanlıurfa Aşevi halkımızdan dezavantajlı durumda olanların ihtiyacı, afet günlerinin ihtiyacı ve kriz günlerinin ihtiyacıdır. Şanlıurfa Aşevinin olması kentimiz için bir kazançtır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz aşevimize destek veriyor. Bundan sonra da vermeye devam edecektir. Ben inanıyorum ki bu da bize bereket olarak dönüyor. Bizden sonra birçok Şanlıurfalı hayırsever buraya yardımlar gönderiyor. Burası bu şekilde uzun yıllardır ayakta kalıyor. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Şimdi Ramazandayız bu ayda daha fazla yardımlaşmamız gerekiyor. Daha fazla hayır yapmamız gerekiyor. Maneviyatının bol olduğu şu günlerde yapılan yardımların sevabı da oldukça fazladır. Çok şükür ki Ramazan’a kavuştuk. Çünkü bu ayda çok bereket vardır. Çok hayır vardır. Allah Kadir Gecesi ve sonrasında ise Ramazan Bayramı’na bizleri ulaştırsın inşallah bu güzel günlerde dua ederek ülkemizin daha güzel günlere ulaşmasını sağlayalım hep birlikte birçok krizi dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlikle aştık. Allah’ın izniyle daha güzel günler bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.