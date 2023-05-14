Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu Şanlıurfa Rasime Polat İlkokulu’nda kullandı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri çerçevesinde sandık başına giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül oyunu Haliliye ilçesi sınırlarında bulunan Rasime Polat İlkokulu’nda kullandı. Oy verme işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Beyazgül seçimlerin ülkemizde devam eden huzur ve bereketin seçimden sonra da devam ederek Türkiye’nin yoluna devam etmesini diledi.

“Bu seçim çocuklarımız için aydınlık bir gelecek olsun”

Beyazgül, “14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri ülkemize, memleketimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu seçim çocuklarımız için aydınlık bir gelecek olsun. Memleketimiz yine huzur ve bereketle bu seçimden sonra da yoluna devam etsin. Allah’tan bu seçimi milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile etmesini istiyorum.” İfadelerine yer verdi.