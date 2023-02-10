Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Salih Ayhan ile birlikte fuar merkezindeki depremzede misafirleri ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Salih Ayhan ile birlikte fuar merkezindeki depremzede misafirleri ziyaret etti.

Enkaz altında arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığı Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile birlikte Fuar merkezindeki depremzede misafirlerle bir araya geldi. Beyazgül ile Vali Ayhan, fuar merkezinde kalan vatandaşlarla yakından ilgilendi. Vatandaşlarla sohbet eden Beyazgül ile Vali Ayhan, vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Vatandaşların yakın ilgisi ile karşılanan Beyazgül ile Vali Ayhan yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından Fuar merkezinden ayrıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi depremin yaşandığı ilk günden itibaren Fuar merkezini vatandaşların barınmaları için açtı. Binlerce kişinin konaklama ihtiyacının giderildiği fuar merkezindeki depremzede misafirlerin yemek ekmek ihtiyaçları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.