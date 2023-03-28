Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ramazan ayı nedeniyle 13 ilçede açılan iftar çadırlarını ziyaret ederek vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Ramazan ayının manevi atmosferinin en güzel yaşandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçe ile selden etkilenen Süleymaniye Mahallesinde iftar çadırları kuruldu. Halil İbrahim bereketiyle kurulan iftar çadırlarında vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Beyazgül, Eyyüp Peygamber Mahallesinde kurulan çadırda iftarını açtı. Her gün farklı bir mahallede kurulan iftar çadırlarında vatandaşlarla bir araya gelerek iftarını açan Beyazgül, İl Müftüsü Ramazan Tolan ile birlikte Eyyüp Peygamber Mahallesindeki iftar çadırına katıldı. Beyazgül, çadırda iftarını açan vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Ramazan ayında vatandaşlarla aynı sofrada buluştuklarını anlatan Beyazgül, “Bir ramazan ayına daha kavuştuk. Herkesin Ramazan’ını tebrik ediyorum. Ülkemiz ve şehrimiz birçok felaketler yaşadı. Deprem ve sel felaketi yaşadık. Dualar edin, böyle Ramazanları Allah bizlere mübarek etsin. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçede iftar sofraları açtık. Sizleri misafir edip dualarınızı alalım istedik. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.