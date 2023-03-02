Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, esnafları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, esnafları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, depremin yaşandığı ilk günden itibaren saha gezilerini sürdürüyor. Depremin yaralarının sarıldığı ilde, Beyazgül esnafları ziyaret etti. Haliliye ilçesinde bağlı Cumhuriyet Caddesindeki esnafla bir araya gelen Beyazgül, deprem sonrası işyerlerini açanlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Talep ve önerilerini dinleyen Beyazgül, daha sonra bölgeden ayrıldı.