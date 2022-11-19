Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye dair başkanları ve personelleri ile bir araya geldiği toplantıda, “Burada torpil yoktur. İşe gelmeyen işçinin gözünün yaşına bakmadan disipline sevki gerçekleştirilir. Çünkü işe gelmeden alacağı para helal değildir” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye dair başkanları ve personelleri ile bir araya geldiği toplantıda, “Burada torpil yoktur. İşe gelmeyen işçinin gözünün yaşına bakmadan disipline sevki gerçekleştirilir. Çünkü işe gelmeden alacağı para helal değildir” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, genel müdürler, daire başkanları, şube müdürleri ile yüzlerce belediye çalışanı katıldı. Beyazgül, Büyükşehir Belediyesinin güçlü ve başarılı büyük bir aile olduğunu ve bu büyük aile ile birlikte çalışmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Başarı hepimizin başarısıdır” şeklinde konuştu.

“İşe gelmeyen çalışanın gözünün yaşına bakmayız”

Beyazgül, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde kim çalışıyorsa, onun değeri bilinmektedir. Çalışmayan, işe gelmeyen biri varsa eğer, bu kişiler için de gerekenler mutlaka yapılmaktadır. Burada torpil yoktur. İşe gelmeyen işçinin gözünün yaşına bakmadan disipline sevki gerçekleştirilir. Çünkü işe gelmeden alacağı para helal değildir” şeklinde konuştu.

“Şoför alımları kura ile yapılıyor”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı BELSAN A.Ş. Genel Müdürlüğünde şehir içi toplu taşıma araçlarında şoför olarak çalıştırılmak üzere alınan işçilerle ilgili de konuşan Beyazgül, işe kura sonucu alınan bir işçiye söz vererek işe alım sürecini anlatmasını istedi.

“Kendi kuramızı kendimiz çektik”

Kameralar önünde tamamen açık bir şekilde kendi kuralarını kendilerinin çektiğini ifade eden işçi mülakatın ardından çeşitli aşamalardan geçtikten sonra kuraya katılmaya hak kazandığını kura çekimini kendi elleriyle yaptığını ve çıkan sonuçla şoför olarak işe başladığını ifade etti.

“İşçilerimiz emin olsunlar sözleşmede hakları ne ise alacaklar”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyen Beyazgül, çok yakın bir zamanda sözleşmenin yapılacağını belirterek, “Sözleşmemizde enflasyon maddesi yer alıyor. Çok yakın bir zamanda sözleşmemizi yaptığımız zaman enflasyon altına hiçbir şekilde düşülmeyecektir. İşçilerimizin hakları ne ise emin olsunlar hakları kendilerine verilmiş olacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bugün Türkiye’nin en güçlü belediyelerinden biriyse bu sizlerin sayesindedir” dedi.

“Belediyemiz Türkiye’nin en güçlü belediyesi olmuştur”

Yönetici kadrosu ve tüm çalışanlarıyla önemli işlere imza attıklarının altını çizen Beyazgül, “Göreve geldiğimiz günden beri neler yapmadık ki Kızılkoyun Bahçesi, Kale Arkası, Kızılay Bahçesi, Abide Kavşağı, Köy yolları, şehir içi asfalt yollar, kilitli parke çalışmaları, Açıksu Caddesi, ilçelerde kütüphaneler, mezbahalar, kadın destek merkezleri, gençlik merkezleri ve daha sayamayacağımız kadar işi başardık. Önce Allah’a daha sonra size güvendiğim için bu işlere girdim. Bütün bu çalışma ve gayretleriniz için, özveri ve fedakarlığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ortada bir başarı var bu başarı hepimizin başarısıdır” diye konuştu.