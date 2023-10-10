Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Çarşı Pazar esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Beyazgül, Bağlarbaşı ile Halepli Bahçe Mahallesinde esnafların talep ve önerilerini dinleyip, vatandaşlarla bir araya geldi.

Her gün farklı bir mahallede esnafla buluşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bağlarbaşı Mahallesi ile Halepli Bahçe Mahallesinde esnaflarla bir araya geldi. Esnaf gezisine ilk olarak Bağlarbaşı Mahallesi Açıksu Caddesindeki esnafları ziyaret ederek başlayan Beyazgül, esnaflarla yakından ilgilendi. Esnafların talep ve önerilerini dinleyen Beyazgül, öğrencilerle güzel vakit geçirdi. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Beyazgül, daha sonra esnaf gezilerini Haleplibahçe Mahallesinde sürdürdü. Halepli Bahçe Mahallesindeki esnafları tek tek gezen Başkan Beyazgül, esnaftan gelen talepleri dinledi. Esnafın yoğun sevgi seli ile karşılanan Beyazgül, gün içerisinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafların yanı sıra vatandaşlarında taleplerini dinleyerek ilgili birimlere talimat verdi.