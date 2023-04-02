Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova ilçesinde kurulan iftar çadırında vatandaşlarla iftar açtı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ramazan ayında her gün farklı bir ilçe ve farklı bir noktada vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Beyazgül, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Bozova Kaymakamı Akın Oruç ile birlikte ilçede kurulan iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. İftar programına katılan Beyazgül, burada vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’nin bir şahlanış dönemine geçtiğini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "İlçemizde kurulan çadır aslında bizim büyük bir millet olduğumuzu, güzel bir aile olduğumuzu gösteriyor. Kalabalık içerisinde sevgi, merhamet ve güzelliklerle bir arada oluyoruz. Büyüklerimiz ve çocuklarımızla birlikteyiz ve biz büyük bir aileyiz" ifadelerini kullandı.