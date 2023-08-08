Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, muharrem ayı nedeniyle kadın destek merkezleri tarafından hazırlanan aşure etkinliğinde kadın kursiyerlerle bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından muharrem ayı münasebetiyle aşure günü etkinliği düzenlendi. Devteşti Mahallesi Millet Bahçesindeki sosyal tesislerde düzenlenen aşure etkinliğine kadın kursiyerler yoğun ilgi gösterdi. Aşure etkinliğine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Fatma Şeker, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, meclis üyeleri ile kadın kursiyerler katıldı.

Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinin Şanlıurfa’da yansıtıldığını ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, aşure günü etkinliğinde kadınların yaptığı aşurenin en güzel aşure olduğunu ifade etti.

“Kadınlarımıza iş alanları oluşturuyoruz”

Şanlıurfa’da yapılan çalışmalarla kadınlara ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Beyazgül, “Kadınlarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ayrı bir önem veriyor. 4 yıl içerisinde Allah bizlere güzel işler yapmayı nasip etti. Abide üst geçitlerle kentin trafiğini rahatlattık ve köprüyü renklendirdik. Şanlıurfa’da Urfalıyım dediğimiz zaman göğsümüzü kabartacak bir durum. Gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz Bilim Merkezi çalışmalarımız devam ediyor. Birçok bölgede cadde ve yol çalışması yaptık. Akçakale Yolu ve Açıksu Caddesini açtık. Yapılamaz denilen tüm işlerin hepsini yaptık. İlçelerimiz dahil Kentin birçok noktasında üst geçit çalışması yaptık. Şanlıurfa’yı modernleştireceğiz. Herkesi modern konutlara taşıyacağız. Vatandaşlarımızı güzel, estetikli ev sahibi edeceğiz. Vatandaşlarımızı Allah kısmet ederse gecekondulardan kurtaracağız. Bunların çalışmasını yapıyoruz. kadınlarımız için kadın destek merkezleri açıyoruz. 33 kadın destek merkezimizde kadınlarımızın ürettikleri ürünleri satıyoruz. Kadınlarımız için Gıda OSB’de yeni bir yer yapıyoruz. Yöresel lezzetlerin hazırlandığı ara sıcaklar merkezimizi kuruyoruz. Kadınlarımız evlerinde oturduğu zaman para kazansınlar istiyoruz ve bunu sağlayacağız. Evine ekmek götürecek olan kadınlarımız bu tesislerimizde çalışarak para kazanacaklar. Kadınlar için güzel mekanlar açacağız. Kır Düğün Salonumuz var ve İnşallah düğünlerinizi orada yapacaksınız. Gençlerimiz için 47 spor merkezi hizmete açtık. Spor merkezlerimizin Türkiye’de emsalleri yoktur. 20 Gençlik merkezi açtık. Bütün kırsal yollarımızdaki asfalt çalışmasını tamamladık. Şanlıurfa’da huzur var, birlik ve beraberlik var. Farklı bir güzellik ve huzur var. Şanlıurfa hepinizin güzel gönlünün yansımasıdır. Burası Hz. İbrahim ve Hz. Eyyüp peygamberin şehridir” dedi.

Etkinliğe katılan kadınlar ise kendilerine verilen değerden dolayı Beyazgül’e teşekkür etti.