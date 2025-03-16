Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyazevler Kent Kütüphanesinin temeli atıldı.

Öğrencilerin uygun, rahat ortamda ders çalışmasının, başarıya giden yolda önemine vurgu yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, böyle ortamları öğrencilere sunacak, araştırma da yapabilecekleri büyüklü küçüklü kütüphaneler açtıklarını ve açmaya devam ettiklerini söyledi.

Karalar şunları söyledi: "Ceyhan, Kozan, Yüreğir’de var ve Çukurova’da da İnce Memed Kütüphanesi mevcut. Büyük ilgi olduğunu, öğrencilerin sırada beklediğini görünce, ihtiyaca cevap vermek için öğrencilerin yoğun yaşadığı Beyazevler Mahallesi’ne; ülkemizin en büyüklerinden ve çağdaşlarından olacak bu kütüphanenin temeli atıyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Adana’nın çehresini değiştirmek de bize nasip olacak inşallah. Adana’nın eşsiz güzelliklerini ve güzel insanlarını tanıtarak, bir turizm kenti olmak için uzun süredir çalışıyoruz. UNESCO Oluşturucu Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dahil olmak için de yoğun çaba gösteriyoruz. İnşallah bu yıl Paris’teki oylamada bunu başaracağız. Böylece sadece kebabımızla değil, diğer bütün lezzetlerimizle de tanınacağız ve bu yemekleri yemek için dünyanın dört bir yanından şehrimize turist gelecek. Bunun anlamı Adana’mızın bir turizm kenti olarak zenginleşmesi ve istihdam oluşturmasıdır."

Halka hizmet yolunda önlerine sürekli yeni engeller çıkarıldığını ama kapatılan her yola karşın yeni bir yol bulduklarını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, dev eserler yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: "Biz iki nedenden dolayı çok çalışırız. Birincisi Yüce Rabbim çalışanı sever. İkincisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır’ diyor. Biz de işimizi en iyi şekilde yapmak için çok çalışıyoruz."

Adana’ya şu ana kadar yapılan ve yapılacak devasa hizmetlerle ilgili bilgi de veren Başkan Zeydan Karalar, konuşmasını "Hoşçakalın, Atatürk’e kalın" mesajıyla bitirdi.

Beyazevler Mahallesi’ne Kent Lokantası da açılacağını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, büyük bir hizmetin açılışının yapılmasını ya da temelinin atılmasını sık aralıklarla gerçekleştirdiklerini, böyle de devam edeceklerini bildirdi.

Beyazevler Mahalle Muhtarı Mine Donma, Beyezevler Kent Kütüphanesi’nin temelinin atılmasını tarihi bir an olarak niteledi. Donma, "Mahallemizin eğitim alanındaki en büyük yatırımlarından birinin yapımına resmen başlıyoruz. Burası sadece bir kütüphane değil, öğrencilerimizin ders çalışabileceği, kendilerini yetiştirebileceği, modern bir eğitim yuvası olacak. Sayın Başkanımız Zeydan Karalar’ın gerçekleştirdiği bu önemli proje, gençlerimizin geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biridir. Başkanımız Zeydan Karalar’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mimarlık Fakültesi Öğrencisi Hazal Güllüoğlu da Başkan Zeydan Karalar’ın öğrencilerin dile getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetlere imza attığını belirterek şunları söyledi: "Üst geçit, yurt güzergahından geçmeye başlayan otobüsler, İnce Memed Kütüphanesi gibi hizmetlerin ardından temeli atılan Beyazevler Kent Kütüphanesi, Başkanımızın taleplerimiz doğrultusunda hareket ettiğinin örneklerinden yalnızca birkaçı. Bizim için hayati öneme sahip bu hizmetler için Başkanımıza ne kader teşekkür etsek az. Büyükşehir Öğrenci İletişim Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile iletişime geçmemizi kolayca sağlıyor" diye konuştu.

4 BİN 695 METREKARE ALANDA, 4 KAT KÜTÜPHANE

4 bin 695 metrekare alanda 4 kattan oluşacak kütüphanede; sessiz odalar, grup çalışma odaları, dijital kütüphane, kıymetli eserler bölümü, çok amaçlı salon, sosyal donatı bölümleri yer alacak.

Konuşmaların ardından Beyazevler Kent Kütüphanesi’nin temeli atıldı. Daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesi’nin iftar programı gerçekleştirildi.