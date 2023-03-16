Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı, AK Parti’den Muğla Milletvekili aday adaylığını açıkladı. Boyacı, “Ülkemiz kadar Muğla’mızda da katedilecek yol, yapılacak çok işimiz var. Onları da inşallah sizlerle aday adayı olarak değil, aday olarak paylaşacağım” dedi.

Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı, AK Parti Muğla İl Başkanlığı binası önünde düzenlediği basın toplantısıyla milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Boyacı, adaylık açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı hedefi ve vizyonu içinde yer almak ve onun rehberliğinde 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde ter akıtmak üzere AK Parti Muğla Milletvekilliği aday adaylığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Amacım, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde güçlü bir Türkiye Yüzyılı, güçlü bir Muğla Yüzyılı’na ulaşmaktır. Ülkemiz kadar Muğla’mızda da kat edilecek yol, yapılacak çok işimiz var. Onları da inşallah sizlerle aday adayı olarak değil, aday olarak paylaşacağım” dedi.