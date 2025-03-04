Kar yağışıyla beyaza bürünen Van Gölü Havzası’ndaki yerleşim alanları yolcu uçağından görüntülendi.

İstanbul-Van seferini yapan yolcu uçağındaki bir yolcu, Van Gölü Havzası’ndaki yerleşim alanlarını uçağın penceresinden cep telefonu ile kaydetti. İstanbul’dan Van’a uçakla seyahat eden Ramazan Gülmüş adlı vatandaş, Van’daki havaalanına doğru inişe başlayan uçağın penceresinden Bitlis ve Van illerini içine alan Van Gölü Havzası’ndaki doğal güzellikleri ve yerleşim yerlerini cep telefonu ile kaydetti. Gülmüş tarafından çekilen görüntülerde Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında ’Mükemmeliyet Ödülü’ sahibi olan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı ve Krater Gölü, Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyü ile Sarıkum köyü, Ahlat ilçesi ve Adilcevaz ilçe sınırlarında bulunan Süphan Dağı ile Van’ın Edremit ilçesinin karla bütünleşen görüntüleri kaydedildi. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen alanların havadan çekilen görüntüsü hayranlık uyandırdı.