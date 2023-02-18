Erzurum’da kar yağışı sonrası beyaza bürünen Nene Hatun köyü dron yardımı ile görüntülendi. Mahallede bulunan evlerin çatıları ve sokakların beyaz örtüyle kaplanması sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Erzurum’da karlar altında kalan Nene Hatun mahallesi dron ile görüntülendi. Beyaz örtüyle kaplanan mahallede güzel görüntüler ortaya çıktı.

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