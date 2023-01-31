Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde dün akşam saat 21.00 civarlarında başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz bir örtü ile kapladı. Şuhutlu vatandaşlar güne beyaz bir örtü ile uyandı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde dün akşam saat 21.00 civarlarında başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz bir örtü ile kapladı. Şuhutlu vatandaşlar güne beyaz bir örtü ile uyandı.

Şuhut’ta dün gece 21.00 saatlerde başlayan kar yağışının mutluluğunu yaşayan Şuhut’lu vatandaşlar durumu sevinç ile karşılarken, sürücüler ise kar yağışından dolayı trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. İlçe merkezindeki esnafları ise kar yağışı dolayısıyla iş yerlerinin önlerinde biriken karları temizledi. Beyaza bürünen ilçe havadan görüntülenirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.