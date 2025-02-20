İstanbul’da dün etkisini gösteren ve sabah saatlerinden itibaren de aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Belgrad Ormanı beyaza büründü. Ormandaki kar manzarası havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da birçok ilçede dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Etkisini sürdüren kar yağışı sonrasında Belgrad Ormanı beyaza büründü. Belgrad Ormanı, lapa lapa yağan karla kaplandı. Aralıklı kar yağışının devam ettiği bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar manzarası havadan görüntülendi.