Edirne’de üniversite öğrencileri Saraçlar Caddesi’nde stant açtı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde öğrenciler kadınlara karanfil dağıttı.

Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu tarafından kadınların toplumdaki önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesinde bulunan Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu öğrencileri, 8 Mart 2025’te Saraçlar Caddesi’nde stant açarak, Dünya Kadınlar Günü’nün anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, etkinlikte güçlü kadınlara olan saygılarını ve desteklerini sunmak için özenle hazırladıkları anlamlı sözleri ve karanfilleri emekçi kadınlara hediye etti.

Öğrenciler kadınların sağlık, eğitim ve sosyal yaşamda daha güçlü yer alması gerektiğini vurguladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla önlüklerini giyip sahaya indiklerini belirten öğrenciler, kadınlara verilen değerin artması ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu şekilde bir saha etkinliği düzenlediklerini belirttiler.