Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD-Çin arasında patlak veren ticaret savaşı hakkında, "Top Çin’in sahasında. Çin’in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor, bizim onlarla bir anlaşma yapmamız gerekmiyor" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin Çin’e uyguladığı yüzde 145’lik gümrük vergisinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile bir ticaret anlaşması yapmaya açık olduğunu belirtti. Leavitt, Trump’ın ticaret anlaşması için ancak ilk hamleyi Çin’den beklediğini ifade ederek, "Top Çin’in sahasında. Çin’in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor, bizim onlarla bir anlaşma yapmamız gerekmiyor. Çin bizim sahip olduğumuz şeyi istiyor. ABD tüketicisini ya da başka bir deyişle paramıza ihtiyaçları var. Başkan, Çin ile bir anlaşmaya açık olduğunu bir kez daha açıkça ifade etti" dedi.

Trump’ın Çin’e başlattığı vergi savaşı

Trump, 2 Nisan’da imzaladığı yeni kararname ile 185 ülkeye yeni gümrük vergileri getirmiş, 9 Nisan’da ise Çin hariç ABD’ye gümrük vergisi konusunda misilleme yapmayan ülkelere yönelik vergileri 90 gün durdurma kararı almıştı.

Trump, Çin’e ABD’ye uygulayacağı yüzde 34’lük tarifeyi 8 Nisan’a kadar geri çekmesi için süre vermiş, sürenin dolmasının ardından 9 Nisan’dan itibaren Çin’e yüzde 50 oranında yeni ek vergi uygulama kararı almıştı. Çin’den misillemeye misilleme gelmiş, ABD mallarına yönelik vergiler 10 Nisan itibariyle yüzde 34’ten yüzde 84’e çıkarılmıştı. Trump, tekrar misilleme hamlesi yaparak vergi oranını yüzde 125’e yükseltmişti. Çin’de Trump’ın açıklanmasına karşılık olarak 11 Nisan’da ABD mallarına uygulanan vergileri yüzde 125 olarak güncellemişti.

Beyaz Saray, ise Trump’ın Çin’e yönelik açıkladığı yüzde 125’lik gümrük vergisinin içerisinde daha önce getirilen yüzde 20 gümrük vergisinin dahil olmadığı belirtmiş, bu nedenle Çin’e uygulanan vergi oranının mevcut gümrük vergisi ile birlikte toplam yüzde 145’e ulaştığını kaydetmişti.