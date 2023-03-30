Giresun’un Yavuzkemal beldesine bağlı Kulakkaya Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giyerken, beyaz örtüyle kaplanan yayla evleri drone ile havadan görüntülendi.

Doğu Karadeniz’de önceki günden itibaren hava sıcaklıklarının ani düşüşü sonrasında yaylalarda nisan ayına girerken kar sürprizi yaşandı. Giresun’un Kümbet, Bektaş, Paşakonağı, Kulakkaya yaylalarıyla, Giresun’u Alucra, Çamoluk ile Şebinkarahisar ilçelerine bağlayan Eğribel Geçidi’nde de kar yağışı yaşandı.

Giresun’un en önemli turizm alanlarından birisi olan Kulakkaya Yaylası’ndaki kar yağışı ayrı bir güzellik ortaya çıkardı. Yayla evlerinin ve çam ağaçlarının beyaz gelinliğe bürünmesi ise drone ile görüntülendi. Beyaz örtüyle bütünleşen rengarenk evler ve doğanın yeşili Kulakkaya Yaylası’nda seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.