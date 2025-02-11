Yoğun kar yağışı sonrası Hazar Gölü ve Hazar Baba Dağı, ziyaretçilerin akınına uğradı. Vatandaşlar, beyaz örtüyle kaplanan manzaranın keyfini çıkararak bol bol fotoğraf çekti.

Elazığ’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından Hazar Gölü ve Hazar Baba Dağı, doğa severlerin akınına uğradı. Karla kaplanan zirveler ve gölde güneşin yansımaları, bölgeyi adeta bir doğa harikasına dönüştürdü. Bu eşsiz manzarayı görmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye akın etti. Kimi ziyaretçiler karla kaplı dağın zirvesinden Hazar Gölünün büyüleyici görüntüsünü izlerken, kimileri de gölde oluşan yakamozu fotoğraflayarak bu doğa şölenini ölümsüzleştirdi.

Hazar Gölü ve Hazar Baba Dağı, her mevsim sunduğu farklı manzaralarla doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor.