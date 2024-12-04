Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Bayburt’ta, son 20 yılın en soğuk günleri yaşanıyor. Dondurucu soğukların etkili olduğu, sıcaklığın yer yer eksi 20 dereceleri bulduğu Bayburt’ta, soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, Bayburtlu vatandaşlar her şeye rağmen en çok kış mevsiminin Bayburt’a yakıştığını söylüyor.

Beyaz örtüyle kaplanan Bayburt şehir merkezi, havadan drone ile görüntülendi, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Ağaçların, dağların, binaların üzerinin karla kaplandığı tam anlamıyla beyaz renge bürünen Bayburt’ta, çatılarda buz sarkıtıları oluştu. Türkiye’nin en büyük üçüncü kalesi olan Bayburt Kalesi de karla kaplandı. Beyaz gelinliğini giyen Bayburt’tan soğuk kış ve manzaraları, eşsiz görüntüler oluşturdu. Kar yağışının önemli olduğunu savunan Bayburtlu vatandaş, "Bizim memleketimizin bereketi kardır, kar olmazsa kuraklık olur" dedi. "Hava soğuk ama beklenilen kar yağışı da oldu" diyerek konuşan Yusuf Memiş isimli bir diğer vatandaş, "Bayburt’umuz beyaz gelinliğini giydi. Doğu’da çoğu ilimiz beyaz örtüyle kaplandı. Soğuk ama soğuğa katlanıyoruz. İnsanlarımızın beklediği kar geldi" ifadelerini kullandı.