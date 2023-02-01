Arnavutköy’de gece boyu devam eden kar yağışı nedeni ile bazı mahalleler beyaza büründü. Beyaza bürünen mahalle havadan görüntülendi.

Arnavutköy’de gece boyu devam eden kar yağışı nedeni ile bazı mahalleler beyaza büründü. Beyaza bürünen mahalle havadan görüntülendi.

Doç. Dr. Dicle Yurdakul: “Dijital Demokrasi, oylama ve seçim sistemlerinin tamamını değiştirecek” Doç. Dr. Dicle Yurdakul: “Dijital Demokrasi, oylama ve seçim sistemlerinin tamamını değiştirecek”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’un bir çok noktasında dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeni ile Arnavutköy’de bazı mahalleler beyaz örtüye büründü. Kar örtüsü drone ile havadan görüntülendi.