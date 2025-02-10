Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kartepe’ye bir haftadır yağan kar, maceraseverlerin uğrak noktası oldu. ATV ve UTV araçlarıyla beyaz örtünün keyfini çıkaran grup, eşsiz manzaralar kaydetme imkanı buldu.

Kocaeli’deki Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe, vatandaşların uğradığı alanlar arasında yerini koruyor. Hava sıcaklığının -4 derece kadar düştüğü Kartepe’nin yüksek kesimlerinde kar, bir haftadır belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe’de her yer beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışını fırsat bilen macerasever, ATV ve UTV araçlarıyla karla kaplı doğanın tadını çıkardı. Grup, hem doyasıya eğlendi hem de manzarayı kaydetme imkanı buldu. Yaklaşık 50 santimetreye kadar ulaşan karın tadını çıkaran grup, her sene Kartepe’ye gelerek eğlendiklerini belirtti.

İş arkadaşlarıyla birlikte karın tadını çıkaran Mehmet Ali Kaşka, "Kar mutluluktur. Geçen sene de buraya geldik. Çok güzel eğlendik. Katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.