Zonguldak’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Zaman zaman tırların geçişine izin verilmezken ekipler gece boyunca mesaisini sürdürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri güzergahlar üzerinde ve kavşaklarda trafiğin kontrolünü sağladı. Kar yağışı sebebiyle zaman zaman tırların geçişine izin verilmedi. Kar kimine çile olurken kimine de eğlence oldu. Kandilli beldesi kavşağındaki sosyal tesislerde vatandaşlar müzik eşliğinde halay çekti. Bazı vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Bir taraftan da sucuk ekmek yiyerek karlı havanın tadını çıkarttı. Sosyal tesislere akın eden vatandaşlar uzun araç kuyruklarına neden oldu. Vatandaşlar oluşan kalabalık nedeniyle tesislerin olduğu bölgeye ilerleyebilmek için bekleyişini sürdürdü.

Araç kuyrukları nedeniyle ekipler yolun ulaşıma açılması için gece boyunca çalıştı. Ailesi ile birlikte Kozlu ilçesinden eğlenmeye gelen Şafak Akça, "Kara o kadar hasret kaldık ki eğlenmeye geldik. Biz karın çilesini değil sefasını sürüyoruz" dedi.