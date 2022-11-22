DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenciler beyaz önlük giymenin gururunu yaşadılar.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenciler beyaz önlük giymenin gururunu yaşadılar.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “2022-2023 Akademik Yılı Önlük Giydirme Töreni” Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, beyaz önlüğün sadece bir önlükten ibaret olmadığını ve yaşam şekli olduğunu ifade etti. Beyaz önlüğün hekimlere ağır sorumluluklar yüklediğini söyleyen Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, öğrencilerin beyaz önlükleri giyerek etik bir dünyaya başladıklarını belirtti. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 30 yıllık köklü bir fakülte olduğunu dile getiren Şahin, 40 anabilim dalı, 12 bilim dalı, nitelikli akademik kadrosuyla seçkin bir fakülte olduklarını sözlerine ekledi. Tıp Fakültesi’nin; Tıpta Uzmanlık Sınavında ilk 20’de olduğuna, ölçme ve değerlendirme ile beceri karnesi uygulamalarıyla ilkleri gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Hekimliğin 10 bin yıllık geçmişe dayanan bir meslek olduğunu dillendiren Şahin, öğrencileri; hikmetli, onurlu, çalışkan bir hayatın beklediği değerlendirmesiyle konuşmasını noktaladı.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir; onur verici bir programda bir araya geldiklerini ifade etti. Seçkin akademik kadroya sahip tıp fakültesi, güçlü altyapısı bulunan hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin, başarılı bir eğitim göreceklerini dile getiren Sözbir, öğrencileri tebrik ederek vatana millete hayırlı hekimler olmaları temennisiyle sözlerini sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından önlük giydirme törenine geçildi. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin ve öğretim üyelerinin ellerinden beyaz önlüklerini giyen Tıp Fakültesi öğrencileri, hekimlik mesleğine adım atmanın onurunu ve heyecanını aileleriyle birlikte yaşadı.