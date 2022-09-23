İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesinde bu yıl eğitime başlayan 60 öğrenci, beyaz önlüklerini giyip ‘Tıbbiyeli Yemini’ ederek hekimlik yolunda ilk adımı attı. Törende öğrencilere seslenen İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, “Bir hekim olarak hastalarınızın yaşamları hakkında karar vereceksiniz. Bu kararlar bilgiye, deneyime ve sağduyuya dayanmalı. Bu noktada sizler; çalışmalı, sorgulamalı ve yılmadan kendinizi geliştirmelisiniz” dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesinde bu yıl eğitime başlayan 60 öğrenci, beyaz önlüklerini giyip ‘Tıbbiyeli Yemini’ ederek hekimlik yolunda ilk adımı attı. Törende öğrencilere seslenen İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, “Bir hekim olarak hastalarınızın yaşamları hakkında karar vereceksiniz. Bu kararlar bilgiye, deneyime ve sağduyuya dayanmalı. Bu noktada sizler; çalışmalı, sorgulamalı ve yılmadan kendinizi geliştirmelisiniz” dedi.

İEÜ Tıp Fakültesi 2022-2023 Akademik Yılı Beyaz Önlük Töreni, üniversite kampüsünde bulunan amfitiyatroda gerçekleştirildi. Üniversitenin Youtube hesabından canlı yayınlanan törene; İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, akademisyenler, öğrencilerin aileleri ve davetliler katıldı. Törende, çocuklarını beyaz önlükle ilk kez gören aileler büyük heyecan yaşadı. Törende, İEÜ Tıp Fakültesi’ne bu yıl en yüksek puanla yerleşen Mustafa Sacid Taş ve Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Batuhan Çiftçi de konuşma gerçekleştirdi.

Tüm gücümüzle yanınızdayız

Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, fakülte olarak yenilikçi eğitimleri, güçlü altyapıları ve nitelikli akademisyen kadrolarıyla ön plana çıktıklarını söyledi. Türkiye’de tıp eğitimi veren en seçkin üniversitelerden biri olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Aşkar, “Üniversitemiz; yüksek nitelikli insan kaynağı ile ülkemizin önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olan Medical Point Hastanesi ile yaptığı afiliasyonla daha da güçlendi. Bu birliktelik, öğrencilerimize de birçok fırsat sağladı, ayrıcalık kattı. Tıp eğitimi zor ve meşakkatli bir süreci içeriyor. Ancak öğrencilerimiz, bugüne kadar elde ettikleri başarılarla tüm zorlukların üstesinden gelecek kapasitede. Bizler de gençlerimizin çok iyi bir tıp eğitimi alması için tüm gücümüzle onların yanında olacağız, başarı yolculuğunda onlara her daim destek sağlayacağız” diye konuştu.

Bilgeliği de aramalısınız

Dekan Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu ise öğrencilere yönelik önemli mesajlar vererek, “Üniversitede ve yaşadığınız her yerde, sadece bilgiyi değil, bilgeliği de aramalısınız. Bilginiz ancak bilgeliğiniz kadar güçlü olacak. Bilgelik; deneyim, bilgi ve sağduyuyu kullanarak düşünmek, karar vermek ve davranmak demek. Sizler; çalışmalı, sorgulamalı ve yılmadan kendinizi geliştirmelisiniz. Bir hekim olarak hastalarınız ve onların yaşamları hakkında karar vereceksiniz. Bu kararlar bilgiye, deneyime, sağduyuya ve mesleğimizin değerlerine ne denli yaslanıyorsa, o derece hastalarınıza da yarar sağlayacak. Bir an gelecek, hastanız için sıcacık bir yürek, sevgiyle tutulan bir el olacaksınız. Bizler, bu süreçte daima sizin yolunuzu aydınlatacağız” dedi.