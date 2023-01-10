Düzce Belediyesi Beyaz Masa birimi 2022 yılında yapılan çalışmalarla ilgili istatistiğini yayımladı. Aralık 2021 ile Aralık 2022 tarihlerini kapsayan raporda toplam çağrı sayısı 146 bin 596 olurken talep sayısı 44 bin 286 olarak açıklandı.

Düzce Belediyesi Beyaz Masa birimi 2022 yılında yapılan çalışmalarla ilgili istatistiğini yayımladı. Aralık 2021 ile Aralık 2022 tarihlerini kapsayan raporda toplam çağrı sayısı 146 bin 596 olurken talep sayısı 44 bin 286 olarak açıklandı.

Düzce Belediyesi ile vatandaşların doğrudan iletişimini sağlayan ve 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Beyaz Masa Birimi geçen yıl yapılan çalışmalarla ilgili istatistik raporu hazırladı. Aralık 2021 ile Aralık 2022 tarihleri arasında; gelen çağrı, talep, sonuçlandırılan ve reddedilen olarak sınıflandırılan bildirimler faaliyet raporuna da eklendi.

Beyaz Masa Birimi yıl içinde gelen toplam çağrı sayısını 146 bin 596 olarak kayıtlara geçerken bu çağrılarda, 44 bin 286 adet farklı talep olduğunu rapora ekledi. Bu taleplerin akıbeti yapılan 27 bin 918 geri bildirim çağrısı ile muhataplarına bildirilirken, belediye sorumluluğu alanı dışında kalan 2 bin 182 talebin ise reddedildiği açıklandı.

Raporda müdürlükleri ilgilendiren her konunun tek tek tasnif edildiği ve istatistiklerde ayrı ayrı yer aldığı belirtilirken mahallelerden gelen taleplerinde sıralaması yapıldı. Sıralamaya göre; bir yıl içinde en fazla talep 2 bin 363 çağrı ile Kültür Mahallesinden oldu. Sıralamada en az çağrı alınan mahalle ise; 580 çağrı ile Kiremitocağı Mahallesi oldu.

Beyaz Masa birimi, bir yıl içinde yaptığı çalışmalarla ilgili hazırladığı yıllık raporda, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetlerin ön denetim mekanizmasından geçmesinin ardından hızla ilgili müdürlüğe yönlendirildiğini ve sürecin başlangıcından itibaren Beyaz Masa uygulaması üzerinden anlık, aşamaların her birinde SMS ve sonuçlanması sürecinde de son bilgilendirmenin, vatandaşın verdiği iletişim numarası üzerinden bizzat aranması ile sürecin tamamlandığını vurguladı.