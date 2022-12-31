Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimlerinde YSK’nın aldığı karara tepki gösteren Beyaz Liste üyeleri, bugün yapılacak olan organ seçimlerine katılmayacaklarını açıkladılar.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimlerinde YSK’nın aldığı karara tepki gösteren Beyaz Liste üyeleri, bugün yapılacak olan organ seçimlerine katılmayacaklarını açıkladılar.

Van İl Seçim Kurulu tarafından ikinci kez iptal edilen Van Ticaret ve Sanayi Odası, Tarım ve Hayvancılık Grubu (1. Meslek Grubu) seçimleri, YSK tarafından kabul görmemiş ve yapılan seçimler sonrası 10 grupta galip gelen Necdet Takva, yeniden Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olmuştu. Alınan karara tepki gösteren Beyaz Liste Adayı Zahir Kandaşoğlu ve üyeler Van TSO önünde bir basın açıklaması yaptı. Burada basın metnini okuyan Kandaşoğlu, “22 Ekim’de başlayan ve defaten yenilenmesine karar verilen şaibeli Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Üzüntüyle belirtmek isterim ki 1962 yılında kurulan odamız, tarihte görülmemiş bir muamma ile karşı karşıya kalmıştır. Yaşanan süreçte demokratik teamüllerden uzak, ahlaki değerlerden yoksun, ilimizin gelenekleri ile bağdaşmayan, kadim kültürümüze yakışmayan, seçim ahlakı ile örtüşmeyen, koltukta kalma adına envaı çeşit hile, hurda ve entrikanın mubah görüldüğü bu kaotik seçim sürecine, tüm halkımız nezdinde şahitlik ettik. Bu süreci teker teker ifade etmek istiyorum. Bu süreç başta odada kayıtlı bulunan tüccar ve esnaflarımızın NACE kodlarının usulüne aykırı olarak değiştirilmesi ile başladı. Mevcut yönetim seçimi kazanabilmek için NACE kodlarının büyük bir kısmını değiştirmiştir. Bu sebepledir ki, 19 grubu alacaklarını ifade etmişlerdir. Ancak bu oyunları tutmamıştır. Yine kare kod sistemi kurup 20 bine yakın Yetki Belgesini piyasaya dağıttılar. Mavi Liste adayı Necdet Takva bizzat basın açıklamasında “Bizde gerçek bir yetki belgesi varsa getirin okutalım” diye kendini ifşa etmiştir. Seçimin yapıldığı okulda mobil araçlar içerisinde yetki belgesi matbaası kurdular. Bu planları da tutmadı. 17 Aralık’ta gerçekleşen seçimlerde birkaç kamera ile seçim sahasını film stüdyosuna çevirdiler. Bu durum mahkemeler tarafından kınandı ve seçim iptal edildi. Seçimin tekrarlanacağı 1. Meslek (Tarım ve Hayvancılık) grubunda oy kullanacak 170 şirketin 42’si Mavi Listenin bu grupta aday 4 kişiye aittir. Bu nasıl bir seçimdir? Bu nasıl bir listedir? Yetmezmiş gibi, ilaveten 16 tane de firmanın yetki belgesi almışlardır. Hatta bir firmayı numune olsun diye Necdet Takva kendi adına almıştır. Demokrasi ile yönetilen toplumlarda, seçmenin iradesi sandığa gizli şekilde yansır. Fakat maalesef seçim sürecinin başından bu yana; kazanmak adına her yolu mubah görenler, bu defa da seçime gölge düşürmüş, seçmenin oy hürriyetini çiğneyecek girişimde bulunmuş; kabinlerin üstünde, tavanda çok duyarlı kameraların bulunduğu yerde oy kullandırmayı tercih etmiştir. Yani kabinde kimin, hangi adaya oy verdiği bu kameralarla rahatlıkla izleme imkânına sahip olmuşlardır. Bu bir skandaldır. Böyle bir şey kabul edilemez. Gelinen noktada yargıya müdahale etmeye çalışan kirli eller devreye sokuldu. Daha önce Beyaz Listenin başvurusunu “kesin karar olduğu için hiçbir mahkemenin inceleme yetkisi yoktur“ diyen YSK bu kez onların başvurusu ile kişiye özel karar çıkarmıştır. Bu hukuksuz olayda uzun eller yoktur; derin bir el vardır. Bu durum kamu vicdanını zedelemiş, milletimizi tedirgin etmiştir. Bu vahim karara tüm yargı makamları tepki göstermişlerdir. Tüm bu olumsuz tutum ve hareketlere rağmen, her zaman yanında yer aldığımız tüccar ve esnafımıza karşı vicdanımız rahat ve mahcubiyet duymayacak durumdayız. Adil olmayan ve mevcut yönetimin tarihe kara bir leke olarak bıraktığı bu sürecin bir paydaşı olmayacağımızı belirterek seçimin sil baştan yapılmasını tekrar tekrar talep ediyoruz. Şaibelerle buraya kadar getirilen, muammalı bir şekilde sonuçlandırılan ve meşru görmediğimiz bu karar neticesinde hak etmediği koltuğa oturacak zatı seçilmiş başkan olarak değil, kayyum olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz. Bu nedenlerle, bizler Beyaz Listenin 27 meclis üyesi olarak, halkımızın ve tüccarımızın bizden beklentisi olan bu seçime katılmamayı şerefli bir tepki olarak görüyoruz” dedi.