İzmir’in vakıf üniversitesine ait tek anaokulu olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Beyaz Köşk Anaokulu, ilk mezunlarını verdi. 5-6 yaş grubundaki çocuklar, üniversiteli ağabey ve ablaları gibi cübbelerini giyip keplerini havaya attı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) bünyesinde geçtiğimiz yıl açılarak hizmet vermeye başlayan Beyaz Köşk Anaokulunun gerçekleştirdiği yıl sonu etkinliği ve mezuniyet töreni öncesinde, çocukların dönem içinde hazırladığı resimler ve tasarımlar sergilendi. İEÜ Konferans Salonunda düzenlenen programa, mezun olan öğrencilerin yanı sıra 3-4 yaş arasındaki öğrencilerin gösterileri de damgasını vurdu.

Hep birlikte yıl içerisinde öğrendikleri etkinlikleri sergileyen, anaokulunda öğrenmeye başladıkları İngilizce ve İtalyanca sayesinde yabancı şarkılar eşliğinde eğlenen çocuklar, gönüllerince bir gün geçirdi. Anaokulundan bu yıl mezun olan 13 öğrencinin, tören sonunda cübbeleri ve kepleriyle sahneye gelmesiyle coşku daha da arttı. Keplerini büyük bir heyecan ve coşkuyla giyen çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, çocukların yanı sıra kendilerinin de büyük heyecan yaşadığını söyleyerek, “Çocuklarımızın okula başladığı ilk günü çok iyi hatırlıyorum. Kısa sürede hem sosyal yönden hem de fiziken önemli bir gelişim gösterdiler. Öğretmenlerinden çok şey öğrendiler, anaokulumuza hep mutlu geldiler. Çocuklarımız, bizim geleceğimiz ve umudumuz. Onları şimdiden cübbeli ve kepli görmek, bizi çok duygulandırdı. Yolları açık olsun, başarı hep çocuklarımızla olsun” dedi.

Beyaz Köşk Anaokulu Müdürü Öğr. Gör. Ezgi Oral Bozkurtoğlu ise “İzmir Ekonomi Üniversitesinin adına yakışır, şehrimize örnek bir anaokulu oluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın aldıkları eğitim sayesinde gösterdikleri gelişime şahit olmak hem heyecan hem de mutluluk vericiydi” diye konuştu.