Beyaz Güvercinler Burs Programı’nda ihtiyacı olan öğrencileri bulmak için şehir şehir dolaştıklarını belirten Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, iş insanlarından bağış desteği alabilmek adına ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Koruncuk Vakfı tarafından Kadir Has Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve Allianz Türkiye sponsorluğunda gerçekleşen ‘Eğitime Erişim: Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkisi’ konferansı sivil toplum ve iş dünyasından pek çok kişiyi bir araya getirdi. Konferans kapsamında farklı sivil toplum kuruluşları eğitime dair önemli rapor sunumları ve paneller gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz açılış konuşmasında, üniversite olarak vakfın 45. yıl kutlamasında ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

“Eğitimde fırsat eşitliğini yakalayamayan öğrencileri desteklemek amacımız”

Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen Beyaz Güvercinler Burs Programı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz sözlerine şu şekilde devam etti:

“Beyaz Güvercinler Burs Programı, 2020 yılında sadece 3 öğrenci ile başladı ve bugün 25 öğrenciye ulaştık. Bu burs, İstanbul dışında yaşayan, 12. sınıfta okuyan ve çok çalışkan olmalarına rağmen eğitimde fırsat eşitliğini yakalayamayan öğrencileri desteklemek amacıyla oluşturuldu. Amacımız, bu öğrencilerin Kadir Has Üniversitesi’nde geliştirilen ve araştırmayı odağına koyan proje tabanlı eğitim ile en üst düzeyde eğitim almalarını sağlayarak hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak.”

“Yurt dışı kabul görmüş doktora programlarına yüzde 100 bursla doğrudan kabul”

Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu, “Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) iş birliği yapmamız büyük önem taşıyor. Gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerin burs programından haberdar olmaları ve başvuru yapmaları için destek bekliyoruz. Kadir Has Eğitim Modeli, öğrencilerin ezbere dayalı öğrenmeden uzaklaşıp uygulamalı projelerle bilgi edinmelerini sağlıyor. Bu eğitim modeli ile yetişen öğrencilerimiz, alanlarında yetkin öğretim üyelerimizin araştırma gruplarında da çalışarak klasik eğitim modelinin sağlayamayacağı yetkinlikler ile donatılıyorlar. Üniversite öğrencisi olarak dört yıllık eğitim hayatları boyunca yaptıkları bilimsel çalışmaların sonucunda birçok bilimsel makalenin eş-yazarı olma şansını yakalıyorlar. Böylece yurt içi ve yurt dışı kabul görmüş doktora programlarına yüzde 100 bursla doğrudan kabul alabiliyorlar. Eğitim modelimizin ana amacı her alanda iyi bir Ar-Ge elemanı yetiştirmek” şeklinde konuştu.

“Hayalim, bu burs programında 100 öğrenciye ulaşmak”

“Beyaz Güvercinler Burs Programı’nda ihtiyacı olan öğrencileri bulmak için şehir şehir dolaşıyor ve iş insanlarından bağış desteği alabilmek adına ziyaretler gerçekleştiriyorum” diyen Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Hayalim, bu burs programında 100 öğrenciye ulaşmak. Akademik hayatımda en çok önemsediğim ve beni derinden mutlu eden bu program için yılmadan çalışmaya devam edeceğim.”